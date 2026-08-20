Elauwit Connection: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Elauwit Connection hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.47 USD gegenüber -0.020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 52.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch