Elauwit Connection präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.39 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5.6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 16.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch