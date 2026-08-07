ELANTAS Beck India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ELANTAS Beck India lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 89.39 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ELANTAS Beck India ein EPS von 49.56 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34.99 Prozent auf 2.83 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch