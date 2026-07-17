Elanders A B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Elanders A B hat am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Elanders A B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.92 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.615 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2.92 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.ch