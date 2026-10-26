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26.10.2026 06:37:00
Elanders A B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Elanders A B liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Elanders A B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0.20 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0.370 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.87 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.05 Milliarden SEK ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.25 SEK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3.00 Milliarden SEK geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.ch
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