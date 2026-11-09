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09.11.2026 06:37:00
Elanco Animal Health präsentierte Quartalsergebnisse
Elanco Animal Health hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0.04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Elanco Animal Health noch ein Gewinn pro Aktie von -0.070 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.27 Milliarden USD – ein Plus von 11.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elanco Animal Health 1.14 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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