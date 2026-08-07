Elanco Animal Health legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elanco Animal Health hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Elanco Animal Health 1.37 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch