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07.08.2026 06:37:00
Elanco Animal Health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Elanco Animal Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Elanco Animal Health die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0.11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Elanco Animal Health noch ein Gewinn pro Aktie von 0.020 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.37 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.24 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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