El Ezz Steel Rebars informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Eine Innovation am Index Markt – BeneFaktor Indizes – Was hat es damit auf sich? | BX Swiss TV

Heute ist BX Swiss TV zu Gast bei Daubenthaler & Cie. in Stuttgart. Alexander Berger, politischer Analyst, erklärt, welche Rolle ein Indexberater übernimmt. Neben bekannten Aktienindizes, wie SMI, DAX und S&P500 gibt es auch spezialisierte Indizes. Eine Innovation am Indexmarkt sind die BeneFaktor Indizes von Daubenthaler und Cie. Was es damit auf sich hat und wie man mit diesen sogar gemeinnützige Organisationen unterstützen kann erläutert Alexander Berger im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss.

