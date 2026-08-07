EL-AL präsentierte Quartalsergebnisse

EL-AL präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.63 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.420 ILS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat EL-AL im vergangenen Quartal 2.92 Milliarden ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EL-AL 2.78 Milliarden ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch