Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’942 -0.3%  SPI 18’093 -0.2%  Dow 46’406 -0.6%  DAX 23’124 -0.2%  Euro 0.9245 0.3%  EStoxx50 5’677 -0.3%  Gold 4’652 0.0%  Bitcoin 54’602 -0.6%  Dollar 0.7995 0.2%  Öl 111.0 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Aktie wenig bewegt: Warum der Übernahmekampf mit UniCredit weiter eskalieren könnte
UBS, Julius Bär & Co. im Fokus: Ethos kritisiert hohe Vergütungen bei börsenkotierten Banken
Wegovy-Pille treibt Nachfrage - Novo Nordisk-Aktie bleibt dennoch unter Druck
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
BYD-Aktie belastet: Brasilien erhöht Druck mit Aufnahme auf Liste
Suche...
Plus500 Depot
07.04.2026 14:45:36

EKZ sind nach wie vor am Kauf von Energie 360° interessiert

Zürich (awp/sda) - Trotz politischer Blockade geben die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich ihre Übernahmepläne für den Stadtzürcher Gas- und Wärmeversorger Energie 360 degrés nicht auf. Doch wie es weitergeht, ist unklar. Die Stadt hat eine Standortbestimmung angekündigt.

Der Plan der Stadt Zürich war eigentlich, ihren Energieversorger Energie 360 degrés an die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) zu verkaufen. Mit diesem "Schulterschluss" der beiden Unternehmen könnten die EKZ die Energieversorgung im Kanton Zürich zu einem grossen Teil aus einer Hand sicherstellen, so die Absicht.

Noch am gleichen Tag, als dieser geplante Verkauf publik wurde, formierte sich Widerstand: Die Linke kritisierte den "Ausverkauf städtischer Infrastruktur". Und so kam es schliesslich so weit, dass das Stadtparlament den Verkaufsprozess stoppte, bevor er überhaupt richtig begann: Bei der Budgetdebatte im Dezember strich die rot-grüne Mehrheit jene 240'000 Franken, die der Stadtrat für die Verkaufsvorbereitungen beantragt hatte.

Die Bürgerlichen kritisierten die linke Ratsseite als "Totengräber dieses Geschäfts" und als Saboteure. FDP-Stadtrat Michael Baumer sagte damals: "Wird dieses Geld gestrichen, ist der Prozess beendet."

Stillschweigen über Angebot

Ganz beendet scheint der Prozess jedoch nicht: Nur einen Tag nach dieser Abfuhr im Stadtparlament, am 12. Dezember, legten die EKZ trotzdem ein verbindliches Angebot für den Kauf von Energie 360 degrés vor, wie EKZ-Mediensprecher Julien Duc auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Die Höhe dieses Angebots werde aber öffentlich nicht kommentiert.

Und auch heute beteuert das Unternehmen: "Die EKZ sind weiterhin am Kauf von Energie 360 degrés interessiert." Bei einer Übernahme seien die EKZ "fest entschlossen", den eingeschlagenen Dekarbonisierungspfad konsequent und mit den damit verbundenen Investitionen - die grösstenteils ausserhalb der Stadt anfallen - weiterzuverfolgen.

Eine Angelegenheit "für die nächste Legislatur"

Die EKZ verweisen auf eine Standortbestimmung, die der Zürcher Stadtrat nach dem Scherbenhaufen im Stadtparlament angekündigt hatte. Dabei solle geklärt werden, wie es weitergehe und ob es allenfalls Projektanpassungen brauche, so der EKZ-Mediensprecher.

Es werde eine Standortbestimmung geben, bestätigte Philippe Klein von der städtischen Medienstelle gegenüber Keystone-SDA. Wann, ist jedoch unklar. Dies sei eine längerfristige Angelegenheit, eine für die nächste Legislatur. Nach den Wahlen werde nun ja auch ein neues Gremium über die Sache beraten.

Neuer Chef für Energie 360 degrés

Bei Energie 360 degrés kam es in Zwischenzeit zu einem Wechsel an der Führungsspitze: Seit Mitte März ist Romeo Deplazes neuer Chef, nachdem sein Vorgänger Jörg Wild das Unternehmen im November per sofort und unter Misstönen verlassen hatte. Damals wurde publik, dass sich Wild als Geschäftsführer beim Kaufinteressenten EKZ beworben hatte - just während der Verkaufsverhandlungen.

Auf die Frage, was der Chefwechsel für die Verkaufspläne bedeutet, äusserte sich das Unternehmen auf Anfrage zurückhaltend. Eine allfällige Anpassung der Aktionariatsstruktur liege in der Hoheit der Eigentümerschaft, teilte ein Mediensprecher auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

Für das Unternehmen sei es wichtig, dass es über klare Strukturen verfüge, um "die rasche Transformation" vorantreiben zu können. Die Strategie des Unternehmens sei eine schweizweit rasche Transformation von fossilen zu erneuerbaren Energien. Entsprechend seien Investitionen von 600 Millionen Franken bis 2028 geplant.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

13:57 Marktüberblick: Versorger gesucht
13:52 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
11:58 UBS Logo UBS KeyInvest: Es geht in die Vollen
09:25 Noch keine Entspannung
02.04.26 Weltraumwirtschaft: schwerelos, innovativ und wachstumsstark
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’484.66 19.38 SUCBOU
Short 13’751.73 13.81 SZ3BMU
Short 14’261.23 8.95 SJQB8U
SMI-Kurs: 12’942.25 07.04.2026 14:44:00
Long 12’422.12 19.97 SZ4B3U
Long 12’123.31 13.74 SZHBKU
Long 11’605.13 8.89 B74SQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gerät XRP unter Druck? Das droht, wenn Ripples Treuhand-Token erschöpft sind
Iran-Krieg belastet weiterhin: US-Börsen am Ostermontag letztlich fester
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend mit Einbussen
Iran-Krieg im Fokus: SMI und DAX im Minus -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich ohne grosse Ausschläge
BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag um Nulllinie
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge
Samsung-Aktie im Plus: Rekordergebnis übertrifft Erwartungen
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Nachmittag ab
Warum die Aktien von Rheinmetall und RENK trotz Millionenaufträgen tiefer notieren - auch TKMS und HENSOLDT im Fokus

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 14: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 14: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.