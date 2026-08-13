Ekiz Yag ve Sabun San hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ekiz Yag ve Sabun San präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.26 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ekiz Yag ve Sabun San -0.330 TRY je Aktie generiert.

Ekiz Yag ve Sabun San hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62.3 Millionen TRY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.9 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch