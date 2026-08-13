Ekitan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ekitan hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4.20 JPY. Im Vorjahresquartal waren -10.940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 662.2 Millionen JPY, gegenüber 711.8 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6.98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch