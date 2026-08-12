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12.08.2026 06:37:00
Eki Energy Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Eki Energy Services liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eki Energy Services die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 5.75 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Eki Energy Services ein Ergebnis je Aktie von -0.470 INR vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29.99 Prozent auf 104.6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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