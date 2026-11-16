Eki Energy Services legte Quartalsergebnis vor

Eki Energy Services hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -2.51 INR. Ein Jahr zuvor waren -1.330 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 83.1 Millionen INR – eine Minderung von 76.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 350.6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch