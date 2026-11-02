EIZO NANAO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EIZO NANAO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 95.71 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EIZO NANAO 15.13 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.67 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 20.54 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch