Eiwa stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eiwa hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 64.56 JPY. Im Vorjahresviertel waren 46.84 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.85 Prozent auf 10.41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch