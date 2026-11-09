Eiwa hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Eiwa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Eiwa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 85.28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 75.57 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.77 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch