Eisai: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eisai hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.060 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.34 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.48 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch