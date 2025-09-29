Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
29.09.2025 03:08:06
Eisai : LEQEMBI Approved In China For Monthly IV Maintenance Dosing In Early Alzheimer's Treatment
(RTTNews) - Eisai Co., Ltd. (ESALY.PK, ESALF.PK, 4523.T) and Biogen Inc. (BIIB) announced that the National Medical Products Administration (NMPA) of China has approved LEQEMBI—a humanized monoclonal antibody targeting soluble aggregated amyloid-beta (Ass)—for intravenous (IV) maintenance dosing once every four weeks.
This approval supports the continued treatment of patients with early-stage Alzheimer's disease, including those with mild cognitive impairment (MCI) or mild dementia. Following an 18-month initiation phase of 10 mg/kg dosing every two weeks, patients may transition to the newly approved maintenance regimen or continue with the biweekly schedule.
In January 2024, LEQEMBI was approved for the treatment of Alzheimer's disease (AD) in patients with mild cognitive impairment (MCI) or mild dementia stage of disease in China.
Börse aktuell - Live TickerInvestoren schütteln neue Zölle auf Pharmaprodukte ab: SMI geht höher ins Wochenende -- Letztlich Gewinne beim DAX -- US-Börsen zum Handelsende in Grün -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag höher. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss höher. Die wichtigsten Handelsplätze in Fernost schlossen am Freitag mit Verlusten.
