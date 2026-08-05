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05.08.2026 06:37:00
Eisai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Eisai stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.090 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Eisai im vergangenen Quartal 1.47 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eisai 1.40 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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