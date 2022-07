Einzelhandel und Verbraucherzentralen fordern Gaspreisdeckel

Börse aktuell - Live Ticker

Der Schweizer Leitindex zeigt sich im Freitagshandel mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Anfangsverluste wettmachen, rutscht dann zeitweise aber wieder unter die Nulllinie. Die US-Märkte dürften den Handel tiefer beginnen. Die Börsen in Asien bewegten sich am Freitag auf rotem Terrain, die Börse in Hongkong blieb feiertagsbedingt geschlossen.