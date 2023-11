Einschätzung des Insolvenzverwalters zur SIGNA-Insolvenz dauert voraussichtlich noch Wochen

Die SIGNA Holding steht mit 5 Milliarden Euro in der Kreide.

Erst bei der Berichtstagsatzung am 19. Dezember "wird sich eine Einschätzung treffen lassen, wie realistisch der vorgelegte Finanzplan ist und ob ein Sanierungsplan erfüllt werden kann", erklärte Anwalt Stapf am Donnerstag in einer Stellungnahme gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Stapf ist am Mittwochabend zum Insolvenzverwalter der Dachgesellschaft des SIGNA-Firmengeflechts rund um den Tiroler Immobilieninvestor René Benko bestellt worden.

"Wir haben unverzüglich mit der Überprüfung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens begonnen", erklärte Stapf, der gemeinsam mit seinem Kanzleipartner Michael Neuhauser das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung überwacht.

Die Insolvenz der SIGNA Holding sei aufgrund ihrer Dimension und Komplexität anders gelagert als übliche Sanierungsverfahren. Mit Schulden von 5 Milliarden Euro ist es die grösste Insolvenz in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte.

"Die eingehende Prüfung wird die volle Zeit bis zur ersten Berichtstagsatzung in Anspruch nehmen", erklärte Stapf, der bis dahin vorerst auch keine weiteren Stellungnahmen zum Verfahren geben will. Für ihn ist es nicht das erste grosse Insolvenzverfahren.

Gläubigerversammlung am 19. Dezember

Bei SIGNA sind für den 19. Dezember die erste Berichtstagsatzung und die erste Gläubigerversammlung anberaumt. Die Prüfungstagsatzung ist für den 29. Januar sowie die Sanierungsplantagsatzung für den 12. Februar geplant. Die Anmeldefrist für Gläubiger, denen die SIGNA Holding Geld schuldet, ist der 15. Januar 2024.

Das von Benko aufgebaute Immobilienimperium ist in der Nullzinsphase der vergangenen Jahre rasant gewachsen und hat vor allem Handelsimmobilien übernommen. Die SIGNA-Führung räumte am Mittwoch ein, dass die Investitionen in diesem Bereich nicht den erwarteten Erfolg gebracht hätten.

Grossbaustellen stehen still

Zur Unternehmensgruppe gehören zahlreiche Geschäftsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie der deutsche Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof, der bereits zwei Insolvenzverfahren hinter sich hat. In Hamburg baut SIGNA gerade den 245 Meter hohen Elbtower. Das Projekt steht derzeit aber still, weil SIGNA sich die monatlichen Baukosten von kolportiert 25 Millionen Euro nicht mehr leisten kann.

Dasselbe gilt für mehrere Baustellen in Deutschland, wie etwa das Areal an der Alten Akademie in München. Wie es in Wien mit der Grossbaustelle Lamarr am früheren Leiner-Standort in der Mariahilfer Strasse weitergeht, ist unklar. Das Edelkaufhaus sollte 2025 eröffnet werden, bisher steht nur das Stahlbetongerippe.

Globus-Mutter will Gläubigerschutz

In der Schweiz hat die Muttergesellschaft der Magazine zum Globus AG, wie die Warenhaus-Gruppe heisst, ebenfalls beim zuständigen Gericht Antrag auf Nachlassstundung eingereicht. Mit dem Schritt soll verhindert werden, dass die schweizerische SIGNA Retail Selection AG in Abhängigkeit des Insolvenzverfahrens der österreichischen Muttergesellschaft gerät.

SIGNA Retail Selection werde von der Muttergesellschaft abgekoppelt und geordnet liquidiert, wie diese schon am Mittwochabend mitgeteilt hatte. Der Schritt ermögliche es, in Zusammenarbeit mit dem Sachwalter das Geschäft eigenverantwortlich und unabhängig von den Insolvenzen der restlichen Gruppe geordnet und transparent abzuwickeln.

Die thailändische Central Group, die andere Globus-Besitzerin, hatte zuvor ihr Engagement bekräftigt. "Die Central Group ist weiterhin fest entschlossen, ihre europäischen Luxusgeschäfte unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Partner zu sichern und zu unterstützen", äusserte sich die Gruppe der schwerreichen Familie Chirathivat gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.

Wichtige Immobilien nicht in der Holding

Die wichtigsten SIGNA -Immobilien gehören nicht der Holding, sondern der SIGNA Prime Selection AG. Sie schrieb im Vorjahr laut offiziellen Unternehmenszahlen etwa eine Milliarde Euro Verlust, nachdem der Wert der Anlageobjekte um etwa denselben Betrag abgewertet worden war.

Am (heutigen) Donnerstag wird eine mehr als 200 Millionen Euro schwere Anleihe dieser Gesellschaft fällig. Ob diese wichtige Einheit der SIGNA Gruppe sowie der Immobilienentwickler SIGNA Prime Development AG ebenfalls zahlungsunfähig werden, blieb bislang unklar.

Bislang keine Infos zu fälliger 200 Millionen-Anleihe

Für die in Geldnot steckende SIGNA Gruppe des österreichischen Milliardärs René Benko rückt eine weitere Galgenfrist drohend näher: Die Tochtergesellschaft SIGNA Prime muss am (heutigen) Donnerstag eine Anleihe von 201,5 Millionen Euro zurückzahlen.

Zu der Rückzahlung gibt es bislang keine Informationen. Auf Anfrage der österreichischen Nachrichtenagentur APA reagierte SIGNA -Sprecher Robert Leingruber nicht. Am Vortag hatte die SIGNA Holding Insolvenz angemeldet. Die Immobilien- und Handelsbeteiligungsgesellschaft schuldet ihren Gläubigern rund 5 Milliarden Euro.

Die Anleihe SIGNA Finance 2020 5.C.S. mit Fälligkeit am (heutigen) 30. November 2023 wurde am 30. Juli 2020 begeben. Die Finanzverbindlichkeiten und Derivate der bisher nicht insolventen SIGNA Prime Gruppe beliefen sich laut Konzernabschluss per Ende 2022 auf 10,7 Milliarden Euro, davon entfielen 2,4 Milliarden Euro auf kurzfristige Verbindlichkeiten.

In der SIGNA Prime sind Immobilien in innerstädtischen Bestlagen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, in Norditalien und in Grossbritannien gebündelt. Das Immobilienvermögen (Investment Property) gab die SIGNA Prime im Jahresabschluss 2022 mit 14,2 Milliarden Euro an. Im Jahr davor waren es 15 Milliarden Euro gewesen.

Unklarheit über Insolvenz

Für Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes Creditreform Österreich, stellt die Bedienung der Anleihe jedenfalls eine finanzielle Belastung für die SIGNA Prime dar. Ob auch sie Insolvenz anmelden muss, bleibe abzuwarten, sagte er im Gespräch mit der APA. Seiner Einschätzung nach stehe die Unternehmensgruppe nach der Pleite der Holding aber am "Beginn einer möglichen Kette von Insolvenzen".

Steigende Zinsen und Baukosten sowie sinkende Immobilienbewertungen und Rückgänge im Handelsgeschäft hatten die Insolvenz der SIGNA Holding ausgelöst. "Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine aussergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Masse sichergestellt werden", gab SIGNA bekannt.

Die SIGNA Prime versucht laut einem Insider, sich in Gesprächen mit Investoren "dringend benötigte liquide Mittel zu sichern". Es sei aber offen, ob dies gelingen werde, hatte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Vortag laut der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.

