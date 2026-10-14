MCH Aktie 3954285 / CH0039542854
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 10:11:23
Einladung zum Medienrundgang am Weinfestival Basel, 24. Oktober 2026
|
MCH Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Sehr geehrte Medienschaffende
Im Rahmen unserer Messe WEINFESTIVAL BASEL 2026 laden wir Sie am Samstag, 24. Oktober von 16 bis 17:45 Uhr herzlich zum Medienrundgang (Halle 2) ein. Entdecken Sie das Festival vor Ort und treten Sie direkt mit Ausstellenden und Gastgebern in Austausch.
Der Rundgang führt Sie unter anderem zu diesen Highlights:
Vor Ort steht Ihnen ausserdem der Projektleiter René Zürcher für Fragen zur Verfügung.
Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag, 19. Oktober per E-Mail an: media@mch-group.com
Wir freuen uns auf Sie!
Media Contact
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MCH Group AG
|Messeplatz 10
|4058 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 200 20 20
|E-Mail:
|info@mch-group.com
|Internet:
|https://www.mch-group.com
|ISIN:
|CH0039542854
|Valorennummer:
|3954285
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2415606
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2415606 14.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu MCH
|
14.10.26
|Einladung zum Medienrundgang am Weinfestival Basel, 24. Oktober 2026 (EQS Group)
|
14.10.26
|SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
08.10.26
|MCH-Aktie tiefer: 70 Prozent der Ausstellerplätze für Basilia 2027 bereits vergeben (AWP)
|
08.10.26
|Neue Basler Uhren- und Schmuckmesse Basilia steht zu 70 Prozent (AWP)
|
08.10.26
|BASILIA JEWELLERY & WATCH FAIR 2027 GEWINNT AN DYNAMIK (EQS Group)
|
08.10.26
|MOMENTUM IS BUILDING FOR BASILIA JEWELLERY & WATCH FAIR 2027 (EQS Group)
|
07.10.26
|SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Börse Zürich: SPI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)