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14.10.2026 10:11:23

Einladung zum Medienrundgang am Weinfestival Basel, 24. Oktober 2026

MCH
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MCH Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Einladung zum Medienrundgang am Weinfestival Basel, 24. Oktober 2026

14.10.2026 / 10:11 CET/CEST

Sehr geehrte Medienschaffende

Im Rahmen unserer Messe WEINFESTIVAL BASEL 2026 laden wir Sie am Samstag, 24. Oktober von 16 bis 17:45 Uhr herzlich zum Medienrundgang (Halle 2) ein. Entdecken Sie das Festival vor Ort und treten Sie direkt mit Ausstellenden und Gastgebern in Austausch.
 

Der Rundgang führt Sie unter anderem zu diesen Highlights:

  • Weinlehrpfad Müller-Thurgau mit Verkostung, begleitet von Markus Matzner, Chefredaktor «Obst+Wein»
  • Kunstausstellung «WINEArt» (Kooperation mit dem Verein Kunst Werk Basel)
  • Bar «Les Découvertes» mit alkoholfreien Alternativen und Gewinnerweinen des neuen «International Wine Award – Weinfestival Basel»
  • Raritätenbar mit Degustation von Spitzenweinen (z. B. Château Montrose 2005, Château Pontet-Canet 2009, Attila Gere Cuvée 2009) und Apéro

Vor Ort steht Ihnen ausserdem der Projektleiter René Zürcher für Fragen zur Verfügung.
 

Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag, 19. Oktober per E-Mail an: media@mch-group.com

Wir freuen uns auf Sie!

Media Contact 
MCH Group AG 
Head of Group Media and Public Affairs
Lucia Uebersax | +41 58 206 22 43 | lucia.uebersax@mch-group.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MCH Group AG
Messeplatz 10
4058 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 200 20 20
E-Mail: info@mch-group.com
Internet: https://www.mch-group.com
ISIN: CH0039542854
Valorennummer: 3954285
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2415606  14.10.2026 CET/CEST

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