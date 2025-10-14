Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

14.10.2025 18:34:23

Einladung – Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2025

VAT
351.14 CHF -1.13%
VAT Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Einladung – Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2025

14.10.2025 / 18:34 CET/CEST

Die VAT lädt Sie herzlich zur Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2025 ein.

Urs Gantner, CEO, und Fabian Chiozza, CFO, werden einen Überblick über die Geschäftsbedingungen im dritten Quartal 2025 präsentieren und ein Update zu den Erwartungen für den Rest des Jahres geben. Im Anschluss an die formellen Ausführungen gibt es eine Frage-und-Antwort-Runde.

Datum:    Donnerstag, 16. Oktober 2025

Zeit:         10.00 Uhr MESZ

Teilnehmende werden gebeten, sich hier im Voraus zu registrieren. Sie erhalten dann spezielle Einwahldetails, um einfach und schnell auf den Anruf zuzugreifen.

Teilnehmende, die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen:
+41 58 310 50 00 (Europe)
+44 207 107 0613 (UK)
+1 631 570 5613 (USA)

Bitte rufen Sie 5 bis 10 Minuten vor der Telefonkonferenz an.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ca. zwei Stunden nach der Veranstaltung in der IR-Sektion der VAT-Website verfügbar sein.

Mit freundlichen Grüssen
VAT IR Team

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
VAT Group AG
Nachhaltigkeit und Investor Relations
Michel R. Gerber
T +41 81 553 70 13
investors@vatgroup.com

Christopher Wickli
+41 81 553 75 39

Ende der Medienmitteilungen
Sprache: Deutsch
Unternehmen: VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag
Schweiz
Telefon: +41 81 771 61 61
Fax: +41 81 771 48 30
E-Mail: reception@vat.ch
Internet: www.vatvalve.com
ISIN: CH0311864901
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2212952

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2212952  14.10.2025 CET/CEST

