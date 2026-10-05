Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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05.10.2026 11:00:13
Einladung: Straumann Group – Umsatzzahlen 3. Quartal 2026 Webcast
|
Straumann Holding AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Datum: Mittwoch, 28. Oktober 2026
Zeit: 10:30 – 11:30 Uhr MEZ
Die Straumann Group wird die Umsatzzahlen des 3. Quartals 2026 am Mittwoch, 28. Oktober 2026, gegen 7:00 Uhr MEZ über die üblichen Kanäle veröffentlichen.
Der Live-Audio-Webcast richtet sich an Investoren, Finanzanalysten und Medienschaffende. Während des Webcasts wird die Geschäftsleitung der Gruppe die operative Entwicklung erläutern und anschliessend Fragen beantworten. Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.
Der Webcast ist unter www.straumann-group.com/webcast abrufbar. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung gestellt.
Teilnehmende, die während der Q&A-Runde eine Frage stellen möchten, werden gebeten, sich vorab über den Registrierungslink für die Telefonkonferenz anzumelden. Zudem empfehlen wir, die Präsentation vorab über den direkten Link in der Medienmitteilung auf www.straumann-group.com herunterzuladen, bevor Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen.
Freundliche Grüsse
Straumann Group Corporate Communications & Investor Relations
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Straumann Holding AG
|Peter Merian-Weg 12
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41619651239
|Fax:
|+41 61 965 11 06
|E-Mail:
|silvia.dobry@straumann.com
|Internet:
|www.straumann-group.com
|ISIN:
|CH1175448666
|Valorennummer:
|914326
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|5299000QVHTLEN6ONZ35
|EQS News ID:
|2410254
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2410254 05.10.2026 CET/CEST
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