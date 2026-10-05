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Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

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05.10.2026 11:00:13

Einladung: Straumann Group – Umsatzzahlen 3. Quartal 2026 Webcast

Straumann
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Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Einladung: Straumann Group – Umsatzzahlen 3. Quartal 2026 Webcast

05.10.2026 / 11:00 CET/CEST

Datum: Mittwoch, 28. Oktober 2026

Zeit: 10:30 – 11:30 Uhr MEZ

 

 

Die Straumann Group wird die Umsatzzahlen des 3. Quartals 2026 am Mittwoch, 28. Oktober 2026, gegen 7:00 Uhr MEZ über die üblichen Kanäle veröffentlichen.

 

Der Live-Audio-Webcast richtet sich an Investoren, Finanzanalysten und Medienschaffende. Während des Webcasts wird die Geschäftsleitung der Gruppe die operative Entwicklung erläutern und anschliessend Fragen beantworten. Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.

 

Der Webcast ist unter www.straumann-group.com/webcast abrufbar. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

 

Teilnehmende, die während der Q&A-Runde eine Frage stellen möchten, werden gebeten, sich vorab über den Registrierungslink für die Telefonkonferenz anzumelden. Zudem empfehlen wir, die Präsentation vorab über den direkten Link in der Medienmitteilung auf www.straumann-group.com herunterzuladen, bevor Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen.

 

 

Freundliche Grüsse

Straumann Group Corporate Communications & Investor Relations


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Straumann Holding AG
Peter Merian-Weg 12
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41619651239
Fax: +41 61 965 11 06
E-Mail: silvia.dobry@straumann.com
Internet: www.straumann-group.com
ISIN: CH1175448666
Valorennummer: 914326
Börsen: SIX Swiss Exchange
LEI Code: 5299000QVHTLEN6ONZ35
EQS News ID: 2410254

 
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2410254  05.10.2026 CET/CEST

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