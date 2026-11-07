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07.11.2026 15:40:12
Einkaufen ohne Stress: Amazon und Rewe liefern Lebensmittel jetzt noch schneller nach Hause
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
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06.11.26
|Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Abend fester (finanzen.ch)
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06.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.ch)
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06.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
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06.11.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag höher (finanzen.ch)
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05.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
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04.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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04.11.26
|Börse New York: Dow Jones mittags stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
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|UBS AG
|30.10.26
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|DZ BANK
|30.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.