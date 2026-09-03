Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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03.09.2026 20:42:41
Einigung bei Volkswagen - 50.000 Stellen fallen weg - Vier Werke bekommen Gnadenfrist
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