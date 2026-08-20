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20.08.2026 06:37:00
Einhell Germany vz: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Einhell Germany vz hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.06 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2.10 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.66 Prozent auf 325.2 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 327.4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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