Einhell Germany vz präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Einhell Germany vz veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.36 EUR, nach 1.40 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 274.8 Millionen EUR gegenüber 267.5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch