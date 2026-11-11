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ETF Sparplan
11.11.2026 10:17:34

Einhell Germany 9M Earnings Drop; Revises FY26 Pre-tax Margin View, Backs Revenue Outlook

(RTTNews) - Einhell Germany AG, (EIN.DE), a German tools and accessories company, on Wednesday reported its nine-month earnings that declined from last year, despite slightly higher revenues. Further, the company trimmed its fiscal 2026 pre-tax margin view, while retaining revenue outlook.

Einhell Germany shares were down 2.08 percent, trading at EUR 65.80 on the XETRA.

In the first nine months of fiscal 2026, consolidated net profit after minority interests totaled EUR 58.704 million, or EUR 5.18 per share, compared to the previous year's EUR 59.644 million, or EUR 5.27 per share.

Earnings before taxes, including PPA effects, amounted to EUR 84.559 million, as against EUR 85.189 million a year ago.

Earnings for the nine-month period, before taxes and before PPA effects, decreased by 0.9 percent to EUR 85.5 million from EUR 86.3 million last year.

The pre-tax margin before PPA effects was 9.4 percent, compared with 9.6 percent in the prior-year period of 2025.

EBIT increased marginally to EUR 88.7 million from EUR 88.4 million a year ago.

Revenue rose by 1.5 percent to EUR 910.928 million from the previous year's figure of EUR 897.689 million.

Looking ahead for the fiscal 2026, the Group maintained its revenue guidance of EUR 1.2 billion, while it now expects pre-tax margin of around 8.5 percent to 9.0 percent.

The company previously expected a pre-tax margin of around 9.0 percent for the full year.

For more earnings news, earnings calendars, and earnings for stocks, visit rttnews.com

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’640.95 19.67 STBNIU
Short 15’957.56 13.84 S03BFU
Short 16’567.64 8.82 SVB67U
SMI-Kurs: 15’021.14 11.11.2026 10:23:26
Long 14’392.59 19.41 S6W4BU
Long 14’077.55 13.84 SABJEU
Long 13’493.05 8.98 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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