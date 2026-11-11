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11.11.2026 10:17:34
Einhell Germany 9M Earnings Drop; Revises FY26 Pre-tax Margin View, Backs Revenue Outlook
(RTTNews) - Einhell Germany AG, (EIN.DE), a German tools and accessories company, on Wednesday reported its nine-month earnings that declined from last year, despite slightly higher revenues. Further, the company trimmed its fiscal 2026 pre-tax margin view, while retaining revenue outlook.
Einhell Germany shares were down 2.08 percent, trading at EUR 65.80 on the XETRA.
In the first nine months of fiscal 2026, consolidated net profit after minority interests totaled EUR 58.704 million, or EUR 5.18 per share, compared to the previous year's EUR 59.644 million, or EUR 5.27 per share.
Earnings before taxes, including PPA effects, amounted to EUR 84.559 million, as against EUR 85.189 million a year ago.
Earnings for the nine-month period, before taxes and before PPA effects, decreased by 0.9 percent to EUR 85.5 million from EUR 86.3 million last year.
The pre-tax margin before PPA effects was 9.4 percent, compared with 9.6 percent in the prior-year period of 2025.
EBIT increased marginally to EUR 88.7 million from EUR 88.4 million a year ago.
Revenue rose by 1.5 percent to EUR 910.928 million from the previous year's figure of EUR 897.689 million.
Looking ahead for the fiscal 2026, the Group maintained its revenue guidance of EUR 1.2 billion, while it now expects pre-tax margin of around 8.5 percent to 9.0 percent.
The company previously expected a pre-tax margin of around 9.0 percent for the full year.
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