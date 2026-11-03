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03.11.2026 12:49:56
Eine neue iPhone-Ära beginnt - das Ende von Apples Speicher-Trick
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
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03.11.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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03.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
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03.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
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03.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
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03.11.26
|Apple-Aktie nach Quartalszahlen tiefer: iPhone-Konzern übertrifft die Erwartungen (finanzen.ch)
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03.11.26
|Apple Aktie News: Apple tendiert am Abend schwächer (finanzen.ch)
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03.11.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 steigt (finanzen.ch)
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03.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Apple am 03.11.2026
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