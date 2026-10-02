BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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02.10.2026 16:00:00
Eine Million Mal Faszination M: Werk München baut BMW M3 Jubiläumsfahrzeug und gestaltet die elektrische Zukunft von BMW M.
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW AG
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02.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
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02.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
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02.10.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
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02.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert mittags (finanzen.ch)
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01.10.26
|Analyse: Buy-Bewertung für BMW-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
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30.09.26
|BMW: Deutscher Autobauer will Management verschlanken (Spiegel Online)
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30.09.26
|September 2026: Analysten sehen Potenzial bei BMW-Aktie (finanzen.net)
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30.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|30.09.26
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|01.10.26
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|30.09.26
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|30.09.26
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|01.10.26
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|01.10.26
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|30.09.26
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|29.09.26
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|28.09.26
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|17.06.26
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|07.05.26
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|19.01.26
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|30.09.26
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|24.09.26
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|24.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.