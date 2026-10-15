KNDS Aktie NET000KNDS01
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15.10.2026 13:11:16
Ein historisch einmaliger Fall im Westen - Leopard-Bauer KNDS soll Staatskonzern werden
Eigentlich wollte der Rüstungskonzern an die Börse. Nun ringen Berlin, Paris und die Eigentümerfamilien um die Zukunft des Waffenherstellers. Dabei treibt auch die Angst vor „Airbus 2.0“ den Bund.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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