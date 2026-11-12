Eimpskipafelag Islands: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Eimpskipafelag Islands hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13.56 ISK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.81 ISK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.68 Milliarden ISK vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.23 Milliarden ISK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch