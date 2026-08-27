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27.08.2026 06:37:00
Eimpskipafelag Islands präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eimpskipafelag Islands stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 4.74 ISK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eimpskipafelag Islands 4.02 ISK je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32.39 Milliarden ISK vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.07 Milliarden ISK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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