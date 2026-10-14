Eimco Elecon India legte Quartalsergebnis vor

Eimco Elecon India hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13.58 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9.28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Eimco Elecon India mit einem Umsatz von insgesamt 568.0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 332.4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 70.89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch