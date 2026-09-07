Eiken Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Eiken Industries hat am 04.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 97.81 JPY. Im letzten Jahr hatte Eiken Industries einen Gewinn von 116.10 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.17 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch