|
07.09.2026 06:37:00
Eiken Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Eiken Industries hat am 04.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 97.81 JPY. Im letzten Jahr hatte Eiken Industries einen Gewinn von 116.10 JPY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.17 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung. Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigten sich am Freitag mit roten Vorzeichen.