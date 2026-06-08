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08.06.2026 06:37:00
Eiken Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Eiken Industries äusserte sich am 05.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 47.56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 102.94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.94 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2.06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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