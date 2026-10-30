EIKEN CHEMICAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

EIKEN CHEMICAL präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20.58 JPY. Im Vorjahresviertel hatte EIKEN CHEMICAL 72.22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 10.66 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch