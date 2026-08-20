Eik fasteignafelag hf verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Eik fasteignafelag hf hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.83 ISK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.590 ISK je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.97 Prozent auf 3.64 Milliarden ISK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.03 Milliarden ISK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch