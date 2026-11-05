Eik fasteignafelag hf legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eik fasteignafelag hf hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Eik fasteignafelag hf hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.14 ISK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.130 ISK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20.77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.98 Milliarden ISK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.30 Milliarden ISK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch