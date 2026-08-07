EIH Associated Hotels: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EIH Associated Hotels hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.01 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 687.4 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 659.8 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch