Eidai stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eidai lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9.77 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.060 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eidai im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 17.74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch