Eidai Kako mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Eidai Kako hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 103.15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 56.61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2.51 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch