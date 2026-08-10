Eidai: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Eidai hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.89 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -1.900 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.80 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 17.52 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch