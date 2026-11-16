Eicher Motors: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Eicher Motors hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 57.31 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eicher Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 49.93 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 74.22 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 20.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61.72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 58.35 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 74.85 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.ch