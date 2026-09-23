3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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23.09.2026 16:47:00
EIA Reports 3M Barrel Crude Build as Distillate Stocks Fall 12% Below Average
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu 3M Co.
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23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
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23.09.26
|3M Aktie News: 3M verteuert sich am Mittwochabend (finanzen.ch)
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23.09.26
|3M Aktie News: 3M steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
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22.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.ch)
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22.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
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22.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Dienstagmittag (finanzen.ch)
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18.09.26
|Börse New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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16.09.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu 3M Co.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
3M am 23.09.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel nach. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.