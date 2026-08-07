EI Du Pont De Nemours veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

EI Du Pont De Nemours hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 295.87 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 96.49 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 31.50 Prozent auf 2’562.83 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel hatte EI Du Pont De Nemours 3’741.40 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch