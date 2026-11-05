EI Du Pont De Nemours: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

EI Du Pont De Nemours hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 272.97 ARS gegenüber -231.160 ARS im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat EI Du Pont De Nemours im vergangenen Quartal 2’801.68 Milliarden ARS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EI Du Pont De Nemours 4’081.22 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch